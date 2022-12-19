В Березовском женщина сбила косулю

Пострадавшее животное было напугано Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Березовском женщина на автомобиле сбила косулю, которая внезапно выбежала на дорогу. Об этом сообщает паблик в социальной сети «ВКонтакте» «Сила Березовского в людях».

На видеоролике, опубликованном автором, пострадавшая косуля лежит на обочине. Напуганное животное успокаивают очевидцы. Сообщается, что к месту происшествия выехали специалисты из Департамента по охране животного мира, волонтеры и сотрудники ГИБДД.

Фото: УГИДББ по Свердловской области

Как сообщили «КП-Екатеринбург» в пресс-группе УГИБДД по Свердловской области, авария произошла около 18:00 на улице Гагарина, 21.

- Предварительно, водитель автомобиля Kia Seltos двигалась со стороны улицы Ленина в направлении улицы Театральной. Женщина допустила наезд на дикое животное – косулю, которое выбежало из лесополосы. Кроме того, Место ДТП не входит в зону действия дорожного знака 1.27 ПДД РФ «Дикие животные», - рассказали в УГИБДД. Известно, что женщина имеет стаж вождения 13 лет. В настоящий момент по факту происшествия сотрудники ГИБДД проводят проверку.

Кроме того, на месте происшествия находилась женщина, которая была за рулем авто, сбившего животное. По ее словам, косуля появилась на дороге внезапно и она не смогла быстро среагировать и остановиться.

Ранее под Екатеринбургом неизвестный водитель сбил косулю и уехал с места ДТП. Несчастное животное, которое пострадало в районе Палкинских торфянников, пытались спасти очевидцы. Они позвали на помощь волонтеров.