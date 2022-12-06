«Не может подняться сама»: под Екатеринбургом водитель сбил косулю и уехал с места происшествия

Неравнодушные очевидцы позвонили в клинику диких животных. Фото: читатель «КП-Екатеринбург»

Под Екатеринбургом водитель сбил косулю и уехал с места происшествия. Очевидцы заметили раненое животное вечером 6 декабря. Сколько времени она пролежала на снегу в таком состоянии, неизвестно.

- Я ехала домой в сторону палкинского торфяника и на съезде с Москвоского тракта на обочине увидела лежащую косулю. Рядом с ней остановился еще один водитель, он стоит и следит, чтобы она не побежала дальше, чтобы снова не угодить под машину. Хотя в принципе она даже не может подняться, у нее травмированы задние ног, - рассказывает читатель «КП-Екатеринбург» по имени Екатерина.

Сколько времени косуля пролежала на снегу в таком состоянии, неизвестно. Фото: читатель «КП-Екатеринбург»

Неравнодушные очевидцы позвонили в клинику диких животных, которая находится в Полевском, сотрудники сообщили, что выехали, при этом добираться к этому месту им нужно около часа.

- Один водитель светит фарами машины на косулю, чтобы она была заметна для других, а я, видимо, вместо поездки домой буду ждать, когда приедут ветеринары, - добавляет Екатерина.

Ранее стало известно, что вблизи города Богданович местные жители уже на протяжении месяца замечают больных и умирающих косуль. Как отметили специалисты Богдановичской ветстанции, в биологическом материале животных выявлено наличие спорообразущих микроорганизмов, вызывающих клостридиозы животных.