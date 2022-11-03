Эпидемия среди косуль: вблизи Богдановича уже месяц находят умирающих животных

Ветеринары уже назвали вирус. Фото: Администрация Богдановича

Вблизи города Богданович местные жители уже на протяжении месяца замечают больных и умирающих косуль. Как отметили специалисты Богдановичской ветстанции, в биологическом материале животных выявлено наличие спорообразущих микроорганизмов, вызывающих клостридиозы животных.

- Охотники обнаруживают больных и погибших косуль с сентября. На 1 ноября их количество составляет 32, - уточняет пресс-служба администрации Богдановича.

Клостридиоз считается одной из самых опасных вирусных болезней для животных. Бактерии выделяют в организме сильнейший яд, поэтому при отсутствии медицинской помощи вовремя рогатый скот умирает всего за несколько дней.

Местные ветеринары предполагают, что эпидемия среди косуль могла быть вызвана стрессовыми факторами. Например, резкие перепады температуры, недостаток еды или воды.

Причиной может стать стресс животных Фото: Алексей БУЛАТОВ

В пробах не было обнаружено следов других вирусов и заболеваний, таких как сибирская язва, чума мелких жвачных, оспа и других. Тупы всех погибших животных уже утилизированы с соблюдением всех правил и норм безопасности.

- За всей ситуацией пристально наблюдают специалисты территориального управления Россельхознадзора, госветслужбы, местного Госхотнадзора. Ожидается принятие распоряжений областного уровня по установлению ограничительных мероприятий на неблагополучной территории, - уточняют в мэрии Богдановича.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

Местных жителей, а особенно охотников, просят быть внимательнее: не употреблять в пищу мясо косуль, которое плохо прожарилось, а во время охоты тщательно проверять животных на признаки вируса.

Если охотникам или местным жителям удалось обнаружить больное животное или его труп, то следует обращаться в ЕДДС по телефону 8-343-765-09-02.

Также можно обратиться в ветстанции Богдановича:

Городская ветеринарная лечебница - 8-343-765-22-12

Байновская ветеринарная лечебница - 8-343-763-23-98

В октябре подобная эпидемия среди косуль была в Курганской области. Местные жители видели множество животных с пеной у рта. Косули ходили кругами и плохо стояли на ногах. Очевидцы прозвали их «зомби-косулями». Ученые долго не могли понять, какой именно вирус массово распространяется в курганских лесах. Сейчас ученые делают выводы, что проблема также в клостридиозе.