В Екатеринбурге загорелась емкость для хранения газа

Огонь охватил 50 квадратных метров Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ранним утром 19 декабря в Екатеринбурге произошел пожар на улице Расточная. Огонь повредил емкость для хранения газа и внешнюю обшивку. Об этом сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.

- В тушении пожара были задействованы 13 единиц техники, 49 человек личного состава, - говорится в сообщении.

Информация о возгорании поступила в 05:45. Огонь охватил 50 квадратных метров. Через 12 минут огонь удалось локализовать. В 06:03 открытое горение ликвидировали. Проливку и разбор сгоревших конструкции закончили в 07:18.

Ранее, 27 ноября, в Екатеринбурге потушили крупный пожар на складе. Возгорание произошло в 11:32 на улице Монтажников. Огонь охватил 60 квадратных метров. Внутри склада горели бочки с легко воспламеняющимися жидкостями и погрузчик.