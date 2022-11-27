В Екатеринбурге произошел пожар на складе

Пожар достиг площади 60 кв.м. Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области
В Екатеринбурге потушили крупный пожар на складе. Возгорание произошло в 11:32 на улице Монтажников.
Пожар достиг площади 60 кв.м. Внутри склада горели бочки с легко воспламеняющимися жидкостями и погрузчик.
- Для предотвращения взрыва и распространения пожара была применена пенная атака, - сообщили в пресс-службе МЧС по Свердловской области.
Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области
В тушении пожара были задействованы восемь единиц спецтехники и 22 человека личного состава. Пострадавших в пожаре нет.
- Причину пожара устанавливают пожарные дознаватели, - добавили в ведомстве.