Школьницу поставят на учет в отделение по делам несовершеннолетних Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Верхней Пышме завершили поиски 14-летней девочки, пропавшей 16 декабря. Школьницу нашли в Академическом районе Екатеринбурга, куда она приехала утром 17 декабря, чтобы встретится с знакомым. С мальчиком она переписывалась в интернете.

- Сестра-опекун везет девочку в территориальное ОВД Верхней Пышмы, чтобы официально опросить ее в присутствии законного представителя, - рассказал руководитель пресс-службы регионального полицейского главка Валерий Горелых. - Возможной причиной такого поведения стал довольно жесткий контроль за поведением и успеваемостью со стороны старшей сестры-опекуна.

Школьница ранее на учете в полиции в службе по делам несовершеннолетних не состояла, из дома не уходила. В школе она характеризуется положительно. Однако после случившегося ее будут вынуждены поставить на учет в отделении по делам несовершеннолетних.

В поисках школьницы было задействовано около 40 сотрудников полиции, а также волонтеры поисковых отрядов.

Напомним, ранее мы писали, как добровольцы и полицейские всю ночь разыскивали 13-летнюю школьницу, также пропавшую в Верхней Пышме.