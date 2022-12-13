Волонтеры раскрыли подробности поисков 13-летней девочки, пропавшей на Урале

Школьницу нашли и передали родителям Фото: Алексей БУЛАТОВ

Волонтеры раскрыли подробности поисков 13-летней девочки пропавшей 12 декабря в Верхней Пышме. По словам поисковиков «ЛизаАлерт», школьницу искали всю ночь - осматривали дворы, подъезды, чердаки и подвалы ее дома и близлежащих домов.

- Огромное спасибо неравнодушным людям, которые позволили поисковикам войти и все проверить. Осмотрели гаражи и заброшенные здания, - рассказали «КП-Екатеринбург» в поисковом отряде. - Следов девочки найти не удавалось. Первые экипажи уже начали сниматься с задач, утром поисковикам нужно было идти на работу. Ждали приезда свежих сил.

В последний момент координатор поиска решил проверить еще одно место и сам в составе двух экипажей поехал туда. Решение оказалось верным, на улице они встретили пропавшую девочку.

Ранее мы писали, что школьницу передали родителям. С ней все в порядке.

- В отношении девочки противоправных действий не совершалось. С мамой и девочкой проведена профилактическая беседа, - сообщили в МО МВД России «Верхнепышминский».

В полиции отмечают, что семья ранее на учете в ПДН не состояла и характеризуется положительно.