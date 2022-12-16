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НовостиОбщество16 декабря 2022 16:16

Мэрия Екатеринбурга разрешила Павлу Дацюку строительство 30-этажного отеля в центре города

В прошлом году ради этого снесли двухэтажный старинный дом
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Здание возведут за «Домом контор» рядом с уже существующим комплексом «Радиус»

Здание возведут за «Домом контор» рядом с уже существующим комплексом «Радиус»

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэрия Екатеринбурга разрешила строить вторую очередь 30-этажного апарт-отеля Radius Central House. Она появится в границах улиц Малышева – 8 Марта – Радищева – Вайнера. При этом в прошлом году ради этого снесли двухэтажный старинный дом.

- Там появится новый гостиничный объект площадью около 27 000 квадратных метров и высотой 30 этажей (плюс два подземных).Также внутри квартала будет обустроена зеленая зона.Решение о введении подзоны и увеличении плотности застройки на данном участке приняла сегодня комиссия по ПЗЗ, - написал депутат гордумы Екатеринбурга Дмитрий Сергин в социальных сетях.

Напомним, здание возведут за «Домом контор» рядом с уже существующим комплексом «Радиус». Известно, что этот проект инвестирует хоккеист Павел Дацюк.