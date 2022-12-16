Жители Асбеста слепили горку в виде огромного Чеширского кота

Кот появился во дворе на улице Мира. Фото: паблик "PRO Асбест"

В Асбесте местные жители сделали для детей огромную горку. Горка получилась в виде кота, которого раскрасили, сделав полосатым. Снежная фигура появилась во дворе на улице Мира 3/1.

Полосатого кота лепили и раскрашивали жители многоэтажки самостоятельно. Как говорят в социальных сетях, родители старались для своих детей.

- Так приятно было видеть, как родители всего дома вместе с детьми строили эту горку! Да, не все семьи смогут собраться за праздничным столом, у многих сыновья, мужья и братья на СВО, но для детей праздник должен быть, - поделилась в паблике «PRO Асбест» жительница многоэтажки, в дворе которой сделали горку.

Во дворах многоэтажных домов жители часто создают снежные фигуры своими руками. Так, например, в Североуральске живет умелец, который на протяжении 17-ти лет создает снежные фигуры для местных жителей. Напомним, мы рассказывали про Владимира Поташова, который помимо снежных фигур, создал Афродиту из бревна и пены.