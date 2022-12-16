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НовостиОбщество16 декабря 2022 3:21

В Екатеринбурге изменятся сроки передачи показаний счетчиков

Нововведение будет действовать только в этом месяце
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Показания приборов учета рекомендуется передать пораньше, чтобы все квитанции были доставлены в срок

Показания приборов учета рекомендуется передать пораньше, чтобы все квитанции были доставлены в срок

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в декабре изменятся сроки передачи показаний счетчиков на газ, воду, электричество и другие услуги. Нововведение будет действовать только в этом месяце. Это связано с предстоящими длинными новогодними выходными.

- Показания приборов учета рекомендуется передать пораньше, чтобы все квитанции были доставлены в срок, до наступления нового года, - рассказали в Едином расчетном центре. - Это касается жителей, которые оплачивают начисления за коммунальные услуги в текущем месяце за текущий месяц (то есть в декабре за декабрь).

Так же там отметили, что актуальные даты, до которых необходимо передать показания, указаны в ноябрьской квитанции.

Напомним, в Екатеринбурге с 1 декабря 2022 года выросли тарифы на газ и электричество и другие услуги ЖКХ. Новые цены утвердила Региональная энергетическая комиссия Свердловской области.