ПРодавцы предлагают живую ели разных размеров и праздничные композиции из пихты Фото: Алексей БУЛАТОВ

Первые уличные елочные базары открылись в Екатеринбурге 15 декабря. Продавцы подготовили павильоны под открытым небом и завезли деревья. Они уверяют, что с сегодняшнего дня ель уже можно покупать без опасений, что оно померкнет к Новому году. По обещаниям торговцев, дерево простоит свежим все праздничные выходные.

Одним из первых стал елочный базар у торгово-развлекательного центра «Парк-Хаус». Ограждение для базара установили поздно вечером 14 декабря. Тогда же бизнесмены привезли елки и пихты из свердловских питомников. Продажи начались сегодня.

- Можно не опасаться покупать живую ель уже сейчас, оно не успеет осыпаться. Дома появится атмосфера праздника, а само дерево сохранит свежесть все новогодние каникулы. Так как точка только открылась, мы привезли не все. Датские пихты задерживаются и появятся чуть позже, - рассказал корреспонденту «КП-Екатеринбург» представитель торговой точки.

В первые дни продаж покупателю есть из чего выбрать. При необходимости продавец освободит хвойную красавицу от сетки, чтобы покупатель мог проверить, достаточно ли она пушистая и нет ли на ней дефектов.

Пока цены на деревья невысоки: за метр елки нужно заплатить 800 рублей. За 300 рублей можно купить лапник из елки или пихты. Небольшую праздничную композицию из пихты можно купить за 750 рублей, большую – за 1700 рублей. Цена датской пихты составит 5000 рублей.

Цены и точные адреса елочных базаров под открытым небом в Екатеринбурге можно найти в отдельном материале «Комсомолки».