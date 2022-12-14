Где купить живую ель и пихту в Екатеринбурге в декабре 2022 года

Живая лека наполняет дом ароматом хвои и мороза и дарит ощущение настоящего Нового года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Продажа живой ели из свердловских питомников начиналась в Екатеринбурге с 15 декабря. Покупать ели и пихты уже можно, продавцы уверяют, что дерево, купленное во второй половине декабря, останется свежим на протяжении новогодних праздников.

Несколько крупных участников сообщили, где с 15 декабря «развалы» будут размещены. Помимо них, часть точек решает, будут ли организовывать базары елок под открытым небом на своих территориях. Мы расскажем, где уже работают елочные базары и где они возможно еще откроются, а также сообщим цены на праздничные деревья и лапники.

Елочные базары в Екатеринбурге в 2022 году: адреса, цены

Точки продаж открыты по следующим адресам:

Торгово-развлекательный центр «Парк Хаус»

Где точно? Прилегающая к торговому центру территория

Адрес: ул. Сулимова, 50, телефон 8 (343) 264-00-00

Торгово-развлекательный центр «Радуга-Парк»

Где точно? Прилегающая к торговому центру территория

Адрес: ул. Репина, 94, телефон 8 (343) 311-18-88

Торгово-развлекательный комплекс «Глобус»

Где точно? Прилегающая к торговому центру территория

Адрес: ул. Щербакова, 4, телефон 8 (343) 287-43-60

Торгово-развлекательный центр «МЕГА»

Где точно? В магазине «OBI»

Адрес: ул. Металлургов, 87, телефон 8 (343) 346-59-85

Торгово-развлекательный центр «Карнавал»

Где точно? На парковке

Адрес: ул. Халтурина, 55, телефон 8 (343) 310-01-00

Торгово-развлекательный центр «Фан-Фан»

Где точно? Прилегающая к торговому центру территория

Адрес: ул. Ясная, 2, телефон 8 (343) 344-04-40

Дополнительно к этим объектам о том, стоит ли продавать новогодние деревья, решают еще несколько торговых центров. Возможные точки продажи – это:

Торгово-развлекательный центр «Кит»

Адрес: ул. Амундсена, 65, телефон 8 (343) 253-71-45

Торгово-развлекательный центр «Гринвич»

Адрес: ул. 8 Марта, 46, телефон 8 (343) 222-25-25

Торговый центр «Кировский люкс»

Адрес: ул. Восстания, 50, телефон 8 (343) 204-74-01

Торгово-развлекательный центр «Омега»

Адрес: пр. Космонавтов, 41, ул. Ильича, 74, телефон 8 (343) 320-49-75

Торгово-развлекательный центр «Veer Mall»

Адрес: пр. Космонавтов, 108д, телефон 8 (343) 253-16-77

Цены на елочных базарах в Екатеринбурге в декабре 2022 года:

Ель живая – 800 рублей за метр

Датская пихта – 5000 рублей

Лапник из ели, сосны – 300 рублей

Композиция из пихты малая – 750 рублей

Композиция из пихты большая – 1750 рублей