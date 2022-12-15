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НовостиОбщество15 декабря 2022 11:22

Генеральный директор НПО автоматики ушел в отставку

На его пост назначен Михаил Изюмов, ранее работавший в самарском РКЦ «Прогресс»
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Андрей Мисюра возглавлял НПО автоматики с 2016 года

Андрей Мисюра возглавлял НПО автоматики с 2016 года

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Генеральный директор НПО автоматики в Екатеринбурге Андрей Мисюра ушел в отставку, при этом новое место работы топ-менеджера пока не озвучивается. На его пост назначен Михаил Изюмов, ранее работавший в самарском РКЦ «Прогресс».

- Прежний директор НПО автоматики Андрей Мисюра переходит на новое место работы, - коротко прокомментировали в пресс-службе НПО автоматики.

Андрей Мисюра возглавлял НПО автоматики с 2016 года. За это время под его руководством НПО совершило серьезный рывок в освоении новых рынков и создании высокотехнологичной продукции.

Про Михаила Изюмова известно, что он прошел путь от инженера-конструктора до начальника отдела. С тех пор он более 15 лет работает на руководящих должностях.