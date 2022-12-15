Генеральный директор НПО автоматики ушел в отставку

Андрей Мисюра возглавлял НПО автоматики с 2016 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Генеральный директор НПО автоматики в Екатеринбурге Андрей Мисюра ушел в отставку, при этом новое место работы топ-менеджера пока не озвучивается. На его пост назначен Михаил Изюмов, ранее работавший в самарском РКЦ «Прогресс».

- Прежний директор НПО автоматики Андрей Мисюра переходит на новое место работы, - коротко прокомментировали в пресс-службе НПО автоматики.

Андрей Мисюра возглавлял НПО автоматики с 2016 года. За это время под его руководством НПО совершило серьезный рывок в освоении новых рынков и создании высокотехнологичной продукции.

Про Михаила Изюмова известно, что он прошел путь от инженера-конструктора до начальника отдела. С тех пор он более 15 лет работает на руководящих должностях.