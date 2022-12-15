Рынок труда: купить или учить?

ФОТО: Уральский государственный экономический университет

На Среднем Урале острая нехватка кадров. И сегодня руководителям приходится решать важные задачи: растить из новичков профессионалов и сохранять в коллективе опытных специалистов. Как это делать правильно, рассказывает директор Института дополнительного образования (ИДО) УрГЭУ Элина Закирова.

- Кто получает дополнительное образование?

- В ИДО УрГЭУ переквалифицируются руководители структурных подразделений. Именно им важно знать, как в современных условиях поступать с сотрудниками, которые не обладают достаточным количеством компетенций. Например, мы учим внедрять систему наставничества: работники со стажем помогают недавно принятым освоиться на предприятии.

- Как часто нужно проходить обучение?

- Минимум раз в три года нужно повышать свой уровень знаний. Это особенно важно для бухгалтеров, аудиторов и HR-руководителей: они должны быть в курсе актуальных технологий. Общество меняется быстро. В коллективах появляются новые требования к лидерам, поэтому руководителю нужно постоянно профессионально расти. В этом и может помочь Институт дополнительного образования УрГЭУ.