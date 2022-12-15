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НовостиОбщество15 декабря 2022 9:08

ВГОК в Нижнем Тагиле ограничит потребление электроэнергии из-за долгов в 240 млн рублей

Ввести ограничение до уровня аварийной брони потребовал «ЭнергосбыТ Плюс»
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
По требованию компании «ЭнергосбыТ Плюс» предприятие должно ввести самостоятельное ограничение

По требованию компании «ЭнергосбыТ Плюс» предприятие должно ввести самостоятельное ограничение

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Высокогорский горно-обогатительный комбинат (ВГОК) в Нижнем Тагиле ограничит потребление электроэнергии из-за долгов в 240,3 миллиона рублей.

- По требованию компании «ЭнергосбыТ Плюс» предприятие должно ввести самостоятельное ограничение до уровня аварийной брони, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе «ЭнергосбыТ Плюс».

Напомним, что в 2020 году свердловские энергетики добились через суд, чтобы директора «Высокогорского горно-обогатительного комбината» оштрафовали на 50 тысяч рублей за долги. Как тогда отметили энергетики, ВГОК является самым крупным должником в регионе. На тот момент задолженность комбината за электрическую энергию перед «ЭнергосбыТ Плюс» составляла 676 миллионов рублей.