ВГОК в Нижнем Тагиле ограничит потребление электроэнергии из-за долгов в 240 млн рублей

По требованию компании «ЭнергосбыТ Плюс» предприятие должно ввести самостоятельное ограничение Фото: Алексей БУЛАТОВ

Высокогорский горно-обогатительный комбинат (ВГОК) в Нижнем Тагиле ограничит потребление электроэнергии из-за долгов в 240,3 миллиона рублей.

- По требованию компании «ЭнергосбыТ Плюс» предприятие должно ввести самостоятельное ограничение до уровня аварийной брони, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе «ЭнергосбыТ Плюс».

Напомним, что в 2020 году свердловские энергетики добились через суд, чтобы директора «Высокогорского горно-обогатительного комбината» оштрафовали на 50 тысяч рублей за долги. Как тогда отметили энергетики, ВГОК является самым крупным должником в регионе. На тот момент задолженность комбината за электрическую энергию перед «ЭнергосбыТ Плюс» составляла 676 миллионов рублей.