Суд оштрафовал директора ВГОКа за долги комбината перед свердловскими энергетиками

Энергетики обратились в суд после того, как в мае этого года руководство ВГОК отказалось предоставлять план ограничения поставки электрической энергии Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловские энергетики добились через суд назначение штрафа директору ОАО «Высокогорского горно-обогатительного комбината» [ПРИМ.РЕД - старейшее горно-обогатительное предприятие Урала]. Об этом сообщили в пресс-службе ЭнергосбыТ Плюс. Суд признал Дмитрия Рыбакина виновным и назначил штраф в размере 50 тысяч рублей. Как отметили в компании, «ВГОК» является самым крупным должником в регионе. На сегодня задолженность комбината за электрическую энергию перед «ЭнергосбыТ Плюс» составляет 676 миллионов рублей.

Энергетики обратились в суд после того, как в мае этого года руководство ВГОК отказалось предоставлять план ограничения поставки электрической энергии.

- Его обязаны направить все предприятия, получившие уведомления об ограничении из-за долгов. В марте 2020 года ЭнергосбыТ Плюс воспользовался своим законным правом и потребовал от ВГОК предоставления финансовых гарантий. Данное требование руководство комбината также отказалось выполнять, - рассказали в пресс-службе ЭнергосбыТ Плюс.

Суд признал Дмитрия Рыбакина виновным за «Нарушение порядка ограничения режима потребления электрической энергии» и «Нарушение установленного порядка предоставления обеспечения исполнения обязательств по оплате электрической энергии (мощности)».