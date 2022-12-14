Куда следует эвакуироваться горожане услышат по радио и телевизору в случае ЧС Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители многоэтажек в Екатеринбурге смогут спрятаться в паркингах в случае ЧС. Об этом сообщили в администрации города.

- В случае ЧС могут быть использованы многоуровневые парковки домов и ТЦ, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе мэрии.

В администрации также напоминают, что сначала горожане в случае ЧС услышат звуки сирен. После этого им нужно будет включить телевидение и радио, где им сообщат, что произошло, как необходимо действовать и куда укрываться - не всегда для жителей многоэтажек это будет подвальное помещение или паркинг. В некоторых случаях наоборот может быть необходимо оставаться на поверхности.

Отметим, что в городе более 900 сооружений гражданской обороны. При объявлении чрезвычайного положения убежище приводится в полную готовность в течение 6 часов. За это время туда переносятся продукты питания, топливо, медикаменты, а в специальную тысячелитровую емкость набирается питьевая вода.

Ранее мы писали, что в Березовском жителей многоквартирного дома эвакуировали в бомбоубежище. В округе прошла практическая объектовая тренировка.