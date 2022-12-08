В Березовском жителей многоквартирного дома эвакуировали в бомбоубежище

Фото: страница во «ВКонтакте» Евгения Писцова

В Березовском 8 декабря жителей многоквартирного дома на Первомайской, 20 эвакуировали в бомбоубежище. Все дело в том, что в округе сегодня проходит практическая объектовая тренировка. Сотрудники управляющих компаний, спецслужб и администрации города проверяли насколько население готово к ЧС.

- В доме по адресу Первомайская, 20 отрабатываются действия населения по сигналу гражданской обороны «Внимание Всем! Воздушная тревога!». Просьба жителям близлежащих домов сохранять спокойствие и не прерывать своих действий, - сообщается на сайте администрации Березовского.

Как объяснил на своей странице во «ВКонтакте» глава Березовского городского округа Евгений Писцов, такие тренировки нужны, чтобы в случае любой угрозы управляющие компании и жители города знали порядок действий. Кроме того, тренировки позволяют проверить готовы ли принять эвакуируемых углубленные укрытия в домах.

- Навыки эвакуации пригодятся при любой чрезвычайной ситуации, - отметил Евгений Песцов.

Напомним, ранее мы писали, что жители Екатеринбурга начали получать инструкции о том, как следует вести себя во время сигнала гражданской обороны. В нее, в том числе, входит описание примерной комплектации тревожного чемоданчика.