Жители Екатеринбурга стали получать инструкции по сборке тревожного чемоданчика

Разъяснительную работу с жильцами по мерам поведения при получении сигнала гражданской обороны проводят через управляющие компании Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Екатеринбурга начали получать инструкции о том, как следует вести себя во время сигнала гражданской обороны. В нее, в том числе, входит описание примерной комплектации тревожного чемоданчика. Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердили в МЧС.

- Действительно проводились подобные мероприятия. Главам муниципальных образований было рекомендовано провести разъяснительную работу через управляющие компании с жильцами по мерам поведения при получении сигнала гражданской обороны «Внимание всем». Также были разработаны специальные памятки, которые были централизовано разосланы, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

В такой памятке указано, что сигнал «Внимание всем» сопровождается включением сирен, прерывистыми гудками с последующей речевой информацией о порядке действий. Его необходимо прослушать, после чего включить радио или телевидение, где сообщат о сложившейся ситуации. После этого следует действовать так, как было указано в сообщении.

Фото: предоставлено ГУ МЧС по Свердловской области

Что касается тревожного чемоданчика, он, как правило, представляет собой укомплектованный рюкзак (сумку), в котором находится в том числе необходимый набор одежды, предметы гигиены, медикаменты и продукты питания.

- Правильно укомплектованный рюкзак может обеспечить автономное существование человека в экстремальных ситуациях, - отмечается в памятке МЧС.

Фото: предоставлено ГУ МЧС по Свердловской области

Помимо того, что обязательно должно быть в тревожном чемоданчике, необходимо взять с собой документы, деньги и средства связи с зарядным устройством или аккумулятором.