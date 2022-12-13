Проект реконструкции фуд-корта должны разработать за 140 дней Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ТЦ «Алатырь» обновят фуд-корт. Сейчас владельцы торгового центра ищут контрагента, который разработает дизайн-проект реконструкции помещения. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на электронной торговой площадке.

В документах указано, что контрагенту нужно будет разработать проект для помещения площадью 1,2 тысячи квадратных метров. На это ему будет дано не более 140 дней.

Отмечается, что выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе ТРЦ. Цена в торгах не указана.

Напомним, недавно мы писали, что ТЦ «Алатырь» в Екатеринбурге выставили на торги. Здание продают за 1,75 млрд рублей.