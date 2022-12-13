Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
-8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество13 декабря 2022 10:27

В ТЦ «Алатырь» обновят фуд-корт

Объявлены торги по поиску контрагента
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Проект реконструкции фуд-корта должны разработать за 140 дней

Проект реконструкции фуд-корта должны разработать за 140 дней

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ТЦ «Алатырь» обновят фуд-корт. Сейчас владельцы торгового центра ищут контрагента, который разработает дизайн-проект реконструкции помещения. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на электронной торговой площадке.

В документах указано, что контрагенту нужно будет разработать проект для помещения площадью 1,2 тысячи квадратных метров. На это ему будет дано не более 140 дней.

Отмечается, что выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе ТРЦ. Цена в торгах не указана.

Напомним, недавно мы писали, что ТЦ «Алатырь» в Екатеринбурге выставили на торги. Здание продают за 1,75 млрд рублей.