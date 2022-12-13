Жительница Серова пожаловалась в ФАС из-за резкого подорожания электричества

Дневной тариф вырос с 5,44 до 7,36 руб./кВт Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительница Серова Раиса пожаловалась в Управление Федеральной антимонопольной службы Свердловской области из-за резкого подорожании тарифа на электричество. По ее словам, он вырос на 35%.

- Сегодня я узнала, что, согласно постановлению Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 28.11.2022 № 236-ПК дневной тариф на электроэнергию повысился на 35%, а именно с 5,44 до 7,36 руб./кВт, - написала Раиса на своей страннице во «ВКонтакте».

Она подчеркнула, что документ нарушает постановление правительства, согласно которому рост тарифов ЖКХ не должен превышать 9%.

Ранее в Екатеринбурге жители дома на Лагерной, 14 получили квитанции, в которых были огромные суммы за услуги ЖКХ. Им выставили счета на суммы от 30 до 50 тысяч рублей. При этом ранее у собственников перед управляющей компанией не было.