На «золотые» квитанции жителей Екатеринбурга обратил внимание свердловский министр ЖКХ

Прошлая управляющая компания выставила жильцам коммунальные счета на суммы до 50 тысяч рублей. Фото: читатель «КП»

В Екатеринбурге жители дома на Лагерной, 14 получили квитанции, в которых были огромные суммы за использование коммунальных услуг. Раньше в их доме с 2011 года за коммунальное хозяйство отвечали сотрудники УК «Пионер», а теперь же на их место пришли специалисты «Уральской жилищной компании». Уже с 1 ноября жильцы увидели в своих личных кабинетах Единого Расчетного Центра неприятный «сюрприз» от прошлых коммунальщиков. Им выставили счета за использование коммунальных благ на суммы от 30 до 50 тысяч рублей. При этом, ранее у собственников перед УК «Пионер» долгов не было.

В доме на Лагерной много пенсионеров, которые не могут оплачивать счета на гигантские суммы. Фото: читатель «КП»

В эфире радио «Комсомольская правда» Екатеринбург министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов отметил, что он знает о проблеме собственников на Лагерной. По его словам, окончательное решение в этом вопросе остается за судом либо государственной жилищной инспекцией после проверки.

- Известно, что этот дом отапливается крышной газовой котельной. На протяжении многих лет, расчет за ее содержание, с учетом того, что необходимо было вложить средства на модернизацию, замены котлов, расчет стоимости проводился неверно. Государственная жилищная инспекция указала, что есть ошибки в этих начислениях. Поэтому, за последний три года был проведен перерасчет, - рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» Екатеринбург Николай Смирнов.

Наибольшую сумму жильцы увидели в графе за использование газа. Фото: читатель «КП»

Те суммы, которые были получены в результате перерасчетов, прошлая управляющая компания выставила жильцам.

- После проверки, если эти начисления будут верны, то УК имеет право принять решение и дать рассрочку жителям. Преимущество отопления крышной котельной в том, что текущие платежи за тепловую энергию будут ниже, чем от централизованного отопления. Но многие жители не обращают внимания на вопросы содержания этого общего имущества, - подчеркнул министр областного ЖКХ Николай Смирнов.

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