В Нижнем Тагиле на отлов бродячих собак выделят четыре миллиона рублей

В первую очередь будут отлавливать агрессивных животных, создающих опасность для людей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле на отлов бродячих собак в первой половине 2023 года выделят четыре миллиона рублей. По данным конкурсной документации, победитель аукциона также должен будет лечить, вакцинировать, маркировать, стерилизовать и содержать бездомных животных.

Известно, что в первую очередь будут отлавливать агрессивных животных, создающих опасность для людей.

Заявки от потенциальных исполнителей принимаются до 19 декабря. Начало оказания услуг приходится на 1 января, а завершается до 30 июня 2023 года.

Напомним, в начале этого года губернатор Свердловской области поставил перед главами уральских городов непростую задачу: в течение двух недель они должны отловить всех бродячих собак, которые периодически терроризируют население.

Евгений Куйвашев заметил, что ситуация с животными остается напряженной, и за последнее время звери стали причиной десятков инцидентов.