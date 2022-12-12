Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
-5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия12 декабря 2022 7:11

На Старых Большевиков машина вспыхнула прямо на дороге

Возгорание ликвидировали 2 единицы спецтехники и 8 человек личного состава
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Фото: скриншот с видео

Фото: скриншот с видео

На Старых Большевиков утром 12 декабря машина вспыхнула прямо на дороге. Возгорание снял на видео проезжающий мимо автомобилист. На кадрах, опубликованных в группе во «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург», видно, что водителям пришлось объезжать полыхающую машину.

- В 07:47 на пульт пожарной охраны Екатеринбурга поступило сообщение о возгорании транспортного средства. Прибывшие на место огнеборцы установили, что на площади два квадратных метра горит легковой автомобиль. Возгорание было оперативно ликвидировано, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

Информации о пострадавших не поступало. К ликвидации пожара привлекались 2 единицы спецтехники и 8 человек личного состава.

Напомним, в Первоуральске утром 7 декабря на парковке вспыхнула Lada. Огонь охватил площадь в четыре квадратных метра. В течение трех минут пожар был потушен прибывшими на место пожарными.