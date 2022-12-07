В Первоуральске на парковке вспыхнула Lada

Огонь охватил площадь в четыре квадратных метра Фото: скриншот с видео

В Первоуральске утром 7 декабря на парковке вспыхнула Lada. Огонь охватил площадь в четыре квадратных метра.

- В 08:50 поступило сообщение о пожаре по ул. Сакко и Ванцетти. В течение трех минут пожар был потушен прибывшими огнеборцами, - рассказали «КП-Екатеринбург» в ГУ МЧС по Свердловской области.

В тушении пожара были задействованы 10 человек личного состава и две единицы спецтехники. Пострадавших нет.

Объятую пламенем машину сняли на видео очевидцы. Кадры опубликовали в группе во «ВКонтакте» «Инцидент Первоуральск».