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НовостиОбщество9 декабря 2022 15:55

На востоке Екатеринбурга построят новый жилой микрорайон

Всего запланировано возведение как частных, так и многоквартирных домов
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Жилой квартал появится вдоль Тюменского тракт

Жилой квартал появится вдоль Тюменского тракт

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На востоке Екатеринбурга появится новый жилой микрорайон. Накануне компания Prinzip представила проект квартала «Южный» с ледовой ареной. Всего запланировано возведение как частных, так и многоквартирных домов общей площадью 112 тысяч квадратных метров.

По данным РБК-Екатеринбург, жилой квартал появится вдоль Тюменского тракта на бывших землях сельскохозяйственного назначения.

- В микрорайоне на сегодняшний день возведено 35 частных домов. В дальнейшем появится еще 113 коттеджей и 25 многоэтажек от четырех до девяти этажей, рассчитанных на 3500 жителей. Он будет выстроен по принципам urban village и «смешанных гейтов»: дома объединят в группы, имеющие общую огороженную зону, - говорится в документации.

Напомним, ранее стало известно, что мэрия Екатеринбурга запустила общественные слушания по разрешению на строительство таунхаусов рядом с Уктусским лесопарком.