На востоке Екатеринбурга построят новый жилой микрорайон

Жилой квартал появится вдоль Тюменского тракт Фото: Алексей БУЛАТОВ

На востоке Екатеринбурга появится новый жилой микрорайон. Накануне компания Prinzip представила проект квартала «Южный» с ледовой ареной. Всего запланировано возведение как частных, так и многоквартирных домов общей площадью 112 тысяч квадратных метров.

По данным РБК-Екатеринбург, жилой квартал появится вдоль Тюменского тракта на бывших землях сельскохозяйственного назначения.

- В микрорайоне на сегодняшний день возведено 35 частных домов. В дальнейшем появится еще 113 коттеджей и 25 многоэтажек от четырех до девяти этажей, рассчитанных на 3500 жителей. Он будет выстроен по принципам urban village и «смешанных гейтов»: дома объединят в группы, имеющие общую огороженную зону, - говорится в документации.

Напомним, ранее стало известно, что мэрия Екатеринбурга запустила общественные слушания по разрешению на строительство таунхаусов рядом с Уктусским лесопарком.