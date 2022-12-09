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НовостиОбщество9 декабря 2022 13:23

Около Уктусского лесопарка построят коттеджный поселок

Там воздвигнут таунхаусы
Анастасия ЛОБАНОВА
Анастасия ЛОБАНОВА
Дома разместят на площади в 2,7 гектара

Дома разместят на площади в 2,7 гектара

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэрия Екатеринбурга запустила общественные слушания по разрешению на строительство таунхаусов рядом с Уктусским лесопарком. Сейчас это участок относится к зоне индивидуального жилищного строительства. Коттеджный поселок хочет построить ЖСК «Русская Усадьба».

Дома разместят на площади в 2,7 гектара. В поселке смогут жить 640 человек. При этом таунхаусы станут частью планировочного района на правом берегу Нижнеисетского пруда.

Всего хотят возвестить пять таунхаусов площадью 6,8 тысячи квадратных метров. Дома будут не выше трех этажей. Также инвестор обновит прилегающие дороги. Еще 16 таунхаусов, торговый центр, детский садик и кафе построят на месте кустарников и леса.

Ранее стало известно, что недалеко от Академического района в Екатеринбурге построят новый малоэтажный микрорайон. Там воздвигнут трех и четырехэтажные дома повышенной комфортности и таунхаусы. Планируется, что поселок появится в границах реки Патрушихи, улиц Амундсена, Цыганской и Европейской.