Ситуация с водой находится в поле зрения контролирующих и надзорных органов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Следователи рассказали о проверке качества воды в Нижнем Тагиле. Территориальным следственным отделом направлено информационное письмо в Управление городским хозяйством администрации города, которое уполномочено решать вопросы по организации водоснабжения, для принятия мер контроля.

- Об окончательных итогах проверочных мероприятий можно будет сообщить в дальнейшем. На данный момент в ситуации не усматривается признаков преступлений, подследственных СК, - рассказали «КП-Екатеринбург» в СК по Свердловской области. - Также необходимо отметить, что возникшая ситуация находится в поле зрения контролирующих и надзорных органов.

Напомним, ранее Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил организовать доследственную проверку после появления в соцсетях информации о грязной воде из кранов в Нижнем Тагиле.