Глава СК заинтересовался качеством воды в Нижнем Тагиле

Из кранов течет грязная вода Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил организовать доследственную проверку появления в сети информации о грязной воде, которая течет из кранов в Нижнем Тагиле. Об этом сообщает telegram-канал СК.

- В соцсетях распространяется информация о некачественном водоснабжении в Нижнем Тагиле. Питьевая вода в городе не соответствует нормам законодательства и фактически непригодна для употребления ввиду высокого содержания вредных веществ, - говорится в сообщении.

Ранее один из жителей города пожаловался паблику «Инцидент Нижний Тагил» во «ВКонтакте», что у нег из-под крана течет грязная вода. Он отметил, что качество услуги водоснабжения падает, а цена на нее растет. Также паблику пожаловались на некачественную воду и другие горожане.

А в сентябре 2021 года жители микрорайона Гальянка в Нижнем Тагиле, а также центра города, стали жаловаться на качество горячей воды. По словам горожан, от воды исходит неприятный запах, также у нее периодически наблюдается мутный цвет.