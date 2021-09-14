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Недвижимость14 сентября 2021 12:55

В мэрии Нижнего Тагила назвали причину неприятного запаха от горячей воды

На качество воды пожаловались жители микрорайона Гальянка и центра города
Лев ИСТОМИНЛев ИСТОМИН
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Не всегда из кранов тагильчан бежит такая вода

Не всегда из кранов тагильчан бежит такая вода

Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

В сентябре 2021 года жители микрорайона Гальянка в Нижнем Тагиле, а также центра города, стали жаловаться на качество горячей воды. По словам горожан, от воды исходит неприятный запах, также у нее периодически наблюдается мутный цвет.

На эту ситуацию отреагировал заместитель главы Нижнего Тагила по городскому хозяйству и строительству Егор Копысов. По его словам, жалобы горожан вполне оправданы.

Дело в том, что часть водопроводов в городе летом перекрывают. Когда отопление начинают включать, в водопровод попадает застойная вода из перекрытых летом участков. Из-за нее из кранов может бежать мутная вода с запахом.

- К сожалению, такое бывает. Плюс к этому, некоторые сети находятся в частных руках, - говорит Егор Копысов, которого цитирует издание TagilCity.ru.