В мэрии Нижнего Тагила назвали причину неприятного запаха от горячей воды

Не всегда из кранов тагильчан бежит такая вода Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

В сентябре 2021 года жители микрорайона Гальянка в Нижнем Тагиле, а также центра города, стали жаловаться на качество горячей воды. По словам горожан, от воды исходит неприятный запах, также у нее периодически наблюдается мутный цвет.

На эту ситуацию отреагировал заместитель главы Нижнего Тагила по городскому хозяйству и строительству Егор Копысов. По его словам, жалобы горожан вполне оправданы.

Дело в том, что часть водопроводов в городе летом перекрывают. Когда отопление начинают включать, в водопровод попадает застойная вода из перекрытых летом участков. Из-за нее из кранов может бежать мутная вода с запахом.

- К сожалению, такое бывает. Плюс к этому, некоторые сети находятся в частных руках, - говорит Егор Копысов, которого цитирует издание TagilCity.ru.