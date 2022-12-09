Свердловский депутат предложил мобилизовать участников перестрелки на ВИЗе

Конфликт случился из-за киосков Фото: читатель КП

Депутат свердловского Заксобрания Владимир Смирнов предложил мобилизовать участников перестрелки на ВИЗе. Он считает, что им самое место в армии.

- Вместо того чтобы стрелять в Екатеринбурге, они могли бы приносить пользу армии. Если нужно, я списки пофамильно готов предоставить - при необходимости личности установим, - рассказал E1.RU депутат. - Я считаю, что в армии их не только смогут, но и должны подготовить. Я как служивший человек понимаю, как это работает.

Напомним, в Екатеринбурге массовая драка и перестрелка произошла утром 7 декабря. Больше десяти человек на улице Татищева столкнулись прямо на тротуаре возле жилого многоэтажного дома. Конфликт случился из-за киосков: две стороны не поделили место для торговой точки.

Известно, что в перестрелке пострадали два человека. Остальные сбежали, побросав машины вместе с документами. Один из дебоширов задержан, один в больнице, остальных ищут.