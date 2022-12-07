В Екатеринбурге пропал 54-летний мужчина

Фото: поисковый отряд "ЛизаАлерт"

В Екатеринбурге волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» разыскивают пропавшего 54-летнего Евгения Владимировича Демашева. Последний раз мужчина выходил на связь 1 сентября этого года, с тех пор нет никакой информации об его местонахождении.

- Приметы пропавшего: рост 170 сантиметров, худощавое телосложение, волосы русые с сединой, глаза серые. К сожалению, нет никаких данных, во что мог быть одет пропавший в день исчезновения, - уточнили добровольцы.

Если вы знаете, где может находиться Евгений Демашев, сообщите любую информацию по номеру горячей линии «ЛизаАлерт» 88007005452 или позвоните по единому телефону вызова экстренных служб «112».