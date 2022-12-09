Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле впервые вышел на маршрут ретротрамвай. Первыми пассажирами стали учащиеся школы № 23.

- Экскурс в историю города стал новогодним подарком для совета старшеклассников от мэра Владислава Пинаева, - рассказали в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Ребята прокатились по кольцу от остановки «Рудоуправление» по старейшим и новым районам города в трамвае под номером «1722», присвоенным в честь даты основания Нижнего Тагила.

Напомним, подарили Нижнему Тагилу к 300-летию два ретро-трамвая власти Свердловской области. Как сообщал глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев, его будут сдавать в аренду и устраивать экскурсии по городу.

Вагоны поставил завод «Уралтрансмаш». Новые трамваи рассчитаны на 38 сидячих мест. Они полностью оборудованы под экскурсионную деятельность.