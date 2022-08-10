Нижнему Тагилу подарили два ретро-трамвая

Трамвай также будут сдавать в аренду. Фото: ОАО «Уралтрансмаш»

Власти Свердловской области подарили Нижнему Тагилу к его 300-летию два ретро-трамвая. Об этом рассказал мэр Владислав Пинаев на пресс-конференции.

- Мы будем сдавать трамвай в аренду, устраивать экскурсии по городу. Можно будет проводить в вагоне какие-то мероприятия, - заявил он.

Вагоны поставит завод «Уралтрансмаш». Первый трамвай должен прибыть в город в ближайшие дни. В мэрии «КП-Екатеринбург» рассказали, что состав должен приехать вечером 10 августа.

Ранее, в январе 2021 года, в Екатеринбурге начались тесты уникального ретро-трамвая, который был представлен АО «Уралтрансмаш» в конце декабря 2020 года. Вагон выполнен в стиле XX века, но оснащен современным оборудованием. По расчетам он может перевозить до двухсот человек одновременно.