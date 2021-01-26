В Екатеринбурге протестировали уникальный ретро-трамвай

Фото: пресс-служба ОАО «Уралтрансмаш»

В Екатеринбурге начались тесты уникального ретро-трамвая, который был представлен ОАО «Уралтрансмаш» в конце декабря 2020 года.

- Ретро-трамвай прошел приемо-сдаточные испытания. Акт об успешном прохождении испытаний подписан межведомственной комиссией, - рассказывают в пресс-службе «Уралтрансмаш».

Благодаря прохождению испытаний, «Уралтрансмаш» получает сертификат соответствия и сможет выпускать такие низкопольные трамваи серийно. Пока что тестовые заезды проходят без пассажиров, однако скоро трамвай начнет полноценную перевозку людей.

Ретро-трамвай выполнен в стиле XX века, однако оснащен современным оборудованием. По расчетам он сможет перевозить до двухсот человек одновременно.