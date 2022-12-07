Депутат из Екатеринбурга отправил медикаменты разведчикам в зону спецоперации

Также разведчикам передадут тепловизоры, прицелы с кронштейнами. Фото: telegram-канал Алексея Вихарева

Депутат Гордумы Екатеринбурга Алексей Вихарев отправил разведчикам в зону спецоперации на Украине медикаменты, тепловизоры и прицелы. Об этом он рассказал в своем telegram-канале.

- Ко мне за помощью обращаются не только родственники мобилизованных или ребята, которые готовятся к отправке в зону проведения СВО, но и непосредственные участники спецоперации, - сообщил депутат.

Вихарев закупил для обратившихся к нему разведчиков тепловизоры, прицелы с кронштейнами, жгуты, антибиотики, антисептики, обезболивающие, средства для перевязки и жаропонижающие.

Ранее из Екатеринбурга отправили очередную партию гуманитарной помощи участникам спецоперации на Украине. Посылки весом 15 тонн для солдат собирал волонтерский корпус «Мы рядом». Военнослужащим отправили продукты длительного хранения, теплые вещи и лекарства.