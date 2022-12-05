Из Екатеринбурга отправили очередную партию гуманитарной помощи бойцам в зону СВО

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Из Екатеринбурга отправили очередную партию гуманитарной помощи бойцам, которые участвуют в спецоперации на Украине. Посылки весом 15 тонн для солдат собирал волонтерский корпус «Мы рядом». Всего в зону СВО отправили продукты длительного хранения, теплые вещи, лекарства.

- Мы видим результаты работы нашего волонтерского центра. Шло очень много запросов от семей мобилизованных, от наших жительниц, которые отправили своих мужей выполнять свой долг в зону специальной военной операции, - отметил глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

По словам министра образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов, в регионе в настоящее время действуют 190 тысяч добровольцев.

- Вы прививаете такие важные качества, как милосердие, доброта, взаимовыручка популярными среди подрастающему поколению, вам хочется подражать. И это главная победа, - отметил министр.