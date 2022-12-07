Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
-12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество7 декабря 2022 9:34

Дезертиров из Ирбита, пытавшихся сбежать из зоны СВО, не будут наказывать

Об этом рассказал депутат Госдумы Максим Иванов
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
Провинившихся развели по разным подразделениям

Провинившихся развели по разным подразделениям

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Дезертиров из Ирбита, пытавшихся сбежать из зоны СВО, не будут наказывать

- Связался с руководством части, где находились эти 29 мобилизованных ирбитчан. Откровенно поговорили, по-честному. Командиры пошли навстречу. Привлекать к ответственности парней не будут. Пока не будут. Сделали им последнее предупреждение.

Провинившихся развели по разным подразделениям, провели с ними профилактические беседы. Что касается зачинщика. С ним отдельную беседу провели контрразведчики. Доходчиво всё объяснили, отправили в другое подразделение, поставили над ним старшего – опытного контрактника, - сообщил Максим Иванов.

Ранее омбудсмен Татьяна Мерзлякова сообщила, что с начала СВО из плена удалось вернуть 12 свердловчан.