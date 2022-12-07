Провинившихся развели по разным подразделениям Фото: Алексей БУЛАТОВ

Дезертиров из Ирбита, пытавшихся сбежать из зоны СВО, не будут наказывать

- Связался с руководством части, где находились эти 29 мобилизованных ирбитчан. Откровенно поговорили, по-честному. Командиры пошли навстречу. Привлекать к ответственности парней не будут. Пока не будут. Сделали им последнее предупреждение.

Провинившихся развели по разным подразделениям, провели с ними профилактические беседы. Что касается зачинщика. С ним отдельную беседу провели контрразведчики. Доходчиво всё объяснили, отправили в другое подразделение, поставили над ним старшего – опытного контрактника, - сообщил Максим Иванов.

Ранее омбудсмен Татьяна Мерзлякова сообщила, что с начала СВО из плена удалось вернуть 12 свердловчан.