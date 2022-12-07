Жители Екатеринбурга жалуются на огромные очереди в метро

По утрам очереди образуются на станциях «Ботаническая», «Проспект Космонавтов» и «Уралмаш». Фото: Денис Саднов

Каждый день в час-пик на станциях метрополитена в Екатеринбурге скапливаются огромные очереди. О жуткой давке «КП-Екатеринбург» рассказал местный житель Денис Саднов.

- В метро каждый день происходит коллапс на входе. По утрам это станции «Ботаническая», «Проспект Космонавтов» и «Уралмаш». По вечерам, примерно часов с пяти, начинаются проблемы со входом на станциях «Площадь 1905 года» и «Геологическая», - пожаловался он.

Денис объяснил, что длинные очереди выстраиваются к металлодетекторам. Он отметил, что в Екатеринбургском метро все пассажиры кладут багаж на ленту рентгеновского досмотра. По мнению горожанина, именно из-за этого в час-пик образуются очереди.

По вечерам пначинаются проблемы со входом на станциях «Площадь 1905 года» и «Геологическая». Фото: Денис Саднов

- Понятно, что это сделано с целью безопасности и профилактики терроризма, но почему не сделать это более удобным способом для пассажиров? В Москве самое большое и передовое метро в России, и там нет такого тотального контроля. Там сотрудники выборочно просят пассажиров положить сумку на досмотр. И возникает большой вопрос: почему метро Екатеринбурга, которое берет пример с Москвы, пока переняло только толкучку в метро? - возмутился Денис.

Ранее жители Екатеринбурга пожаловались на очереди в метро 15 ноября. Особенно много людей заметили на станциях «Чкаловская» и «Проспект Космонавтов».