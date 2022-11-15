В Екатеринбурге скопились очереди в метро

Также толпу горожан заметили на станции «Чкаловская» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге утром 15 ноября в городском метрополитене скопились очереди. Особенно много людей заметили на станциях «Чкаловская» и «Проспект Космонавтов».

- На «Проспекте Космонавтов» сотни людей. Очередь разделилась на две. Одни стоят и ждут свою очередь, вторые не хотят стоять и двигаются, - рассказал житель столицы Урала порталу E1.RU.

Горожанин отметил, что смог попасть в метро. Однако в вагоне было тесно. Другая жительница сообщила об очереди на станции «Чкаловская» к турникетам с бесконтактной оплатой.

Жители Екатеринбурга, выбравшие утром 15 ноября, наземный транспорт оказались не в лучшей ситуации. По данным сервиса «Яндекс.Карты», пробки оценивались в восемь-девять баллов.

14 ноября в Екатеринбурге весь день шел снег. Он продолжил валить и в ночь на 15 ноября. Во вторник синоптики обещают, что осадки будут выпадать в столице Урала местами. А к 16 ноября снегопады закончатся.

В ночь на 15 ноября температура воздуха понижалась до -15… -19 градусов. В северных районах области термометра показывали до -27. Большая часть недели в столице Урала будет холодной.