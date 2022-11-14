Синоптики рассказали, когда в Екатеринбурге закончится снегопад

Осадки будут идти несколько дней Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Екатеринбург обрушился снегопад, из-за которого водители успели постоять в пробках. Обилие снега на дорогах привело не только к заторам, но и к тому, что в городе произошло, как минимум семь ДТП. О том, когда в Екатеринбурге закончится снегопад «КП-Екатеринбург» рассказала главный синоптик Уралгидрометцентра Галина Шепоренко.

- Осадки вызваны циклоном, который пришел к нам с севера Атлантики через Скандинавию. Он будет уходить от нашего региона в центральные районы Сибири. Вероятно, что сегодня, 14 ноября, осадки еще будут. На следующий день, 15 ноября, снег будет выпадать местами. Так, ожидаем, что осадки прекратятся к 16 ноября, - отмечает Галина Шепоренко.

Екатеринбуржцы успели постоять в пробках из-за снегопада Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кроме того, на Екатеринбург и Свердловскую область надвигается похолодание. Синоптики отмечают, что 15 ноября, в Екатеринбурге ночью температура воздуха понизится до -15… -19 градусов. В северных районах области градусники термометра опустятся до -27.

- Большая часть недели в Екатеринбурге ожидается холодной. В южной половине области ночью будет температура до -15 градусов. К 17 ноября в северной части области похолодает ночью от -20 до -27 градусов. Дневные температуры будут достигать отметки -19 градусов, - рассказала Галина Шепоренко.

В Екатеринбурге ожидается похолодание до -19 градусов ночью. Фото: Алексей БУЛАТОВ

При этом, скорость ветра, по словам синоптиков, будет достигать 14 метров в секунду. К концу недели, в Екатеринбурге столбики термометра днем будут показывать от -10 до -13 градусов.