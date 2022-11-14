Гигантские пробки образовались в городе из-за непогоды Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбург встал в пробки после снегопада, прошедшего в ночь с 13 на 14 ноября. По данным Яндекс.Карт, заторы на дорогах оцениваются уже в девять баллов.

Так, на Щербакова в сторону центра пробка тянется от остановки Каменный ручей до станции метро Ботаническая и переходит на Белинского, где автомобилистам приходится стоять до Фурманова.

Заторы образовались также на Кольцовском тракте и дублере Сибирского тракта в районе Базового переулка, на котором тоже движение практически парализовано. Большая пробка образовалась на Титова, на Амундсена, Московской, Малышева и Восточной.

Кроме того, по данным Яндекс.Карт, за утро в городе произошло уже, как минимум семь ДТП.

Напомним, ранее сотрудники ГИБДД напомнили автомобилистам, что во время снегопада необходимо снижать скорость до минимума, чтобы в случае возникновения опасности иметь возможность предотвратить ДТП. Кроме того, нужно помнить про дистанцию и боковой интервал между автомобилями, соблюдать безопасное расстояние и быть аккуратнее при совершении маневров на дороге.