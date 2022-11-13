В Екатеринбурге ГИБДД призывает автомобилистов не гонять в сильный снегопад

Из-за снегопадов видимость на дорогах будет снижена Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На Свердловскую область надвигаются сильные осадки из мокрого снега. Также ожидается гололед на дорогах. Сотрудники ГИБДД предупреждают, что в такой ситуации нужно обязательно соблюдать безопасный скоростной режим.

- Нужно помнить про дистанцию и боковой интервал между автомобилями, соблюдать безопасное расстояние, быть аккуратнее при совершении маневров на дороге, - отмечают в отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу. - В непогоду во время снегопада надо снижать скорость до минимума, чтобы в случае возникновения опасности иметь возможность предотвратить дорожно-транспортное происшествие.

Также водителям следует быть внимательными при появлении пешеходов на дороге. Из-за снегопада пешеходы могут не видеть приближающуюся машину.

- В таких погодных условиях пешеходам также следует соблюдать нормы безопасного поведения на дороге, - добавляют в ГИБДД. - Помните, что тормозной путь транспортного средства на мокром покрытии, а особенно в условии гололеда значительно увеличивается.