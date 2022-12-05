В Екатеринбурге мужчина разбил чужую дорогую иномарку и сбежал

В полиции предложили предполагаемому злоумышленнику самостоятельно явиться в отделение Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге неизвестный мужчина разбил припаркованный Porsche Panamera, инцидент произошел еще 13 ноября в районе автовокзала. Пострадавший отметил, что сумма ущерба превысила больше 300 тысяч рублей, и обратился в полицию.

- Заявление гражданина зарегистрировано. По нему службой участковых уполномоченных проводится проверка. Лицо, причастное к инциденту, устанавливается. По результатам разбирательства будет принято обоснованное решение, - рассказали в УМВД России по Екатеринбургу.

Также в полиции предложили предполагаемому злоумышленнику самостоятельно явиться в отделение, чтобы объяснить свои действия.

Ранее стало известно, что на ВИЗе школьник разбил стоящую во дворе на Рабочих, 15 машину. Он прыгал на багажнике автомобиля и бросил в лобовое стекло булыжник. За ним наблюдали его товарищи, но останавливать друга не стали.