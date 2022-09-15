На ВИЗе 11-летний школьник разбил стоящую во дворе машину

Полицейские уже провели с мальчиком профилактическую беседу Фото: telegram-канал Свет Екатеринбург

На ВИЗе накануне, 14 сентября, школьник разбил стоящую во дворе на Рабочих, 15 машину. Он прыгал на багажнике автомобиля и бросил в лобовое стекло булыжник. За ним наблюдали его товарищи, но останавливать друга не стали.

Очевидцы сняли происходящее на видео, которое опубликовал telegram-канал Свет Екатеринбург. Сотрудники службы по делам несовершеннолетних уже установили личность хулигана.

- Сообщение о том, что неизвестный подросток повредил автомобиль во дворе поступило в отдел полиции №9 Верх-Исетского района. Им оказался местный школьник 2011 года рождения. При опросе он пояснил, что посчитал данный автомобиль бесхозным, так как транспорт длительное время стоит во дворе без движения, у него спущены колеса. С мальчиком проведена профилактическая беседа, - рассказали «КП-Екатеринбург» в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Собственник пострадавшего автомобиля в полицию пока не обращался. Тем не менее, материалы проверки в отношении подростка будут направлены в комиссии по делам несовершеннолетних. Мальчика поставят на учет. Кроме того, рассматривается вопрос о привлечении законных представителей школьника к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.