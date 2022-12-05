По объему выручки и «Новая больница» «УГМК-Здоровье» и за прошлый год он заняли 17-е и 19-е места Фото: Алексей БУЛАТОВ

Две клиники из Екатеринбурга вошли в список 20 крупнейших в России. Рейтинг составило агентство Forbes. По объему выручки «Новая больница» и «УГМК-Здоровье» за прошлый год заняли 17-е (3,67 млрд рублей) и 19-е (3,37 млрд рублей) места соответственно.

Лидером списка стала российская сеть частных медицинских клиник «МЕДСИ», 117 филиалов этой компании заработали больше 30 миллиардов рублей.

Напомним, легендарных заброшек в Екатеринбурге все меньше. В 2018 году была снесена недостроенная телебашня у цирка. А теперь черед за тем самым огромным зданием больницы в «Зеленой Роще», где уже давно не лечат людей. Строительная техника приехала к нему в среду. И начался снос…