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Общество24 ноября 2022 13:55

«Захожу в комнату, а там органы в пробирках стоят»: легенды заброшенной больницы в Зеленой Роще, которой скоро не станет

Вспоминаем историю легендарного здания из самого центра Екатеринбурга, которое обросло множеством баек
Данил СВЕЧКОВ
Данил СВЕЧКОВ
Заброшенное здание уже начали сносить

Заброшенное здание уже начали сносить

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Легендарных заброшек в Екатеринбурге все меньше. В 2018-м году была снесена недостроенная телебашня у Цирка. А теперь черед за тем самым огромным зданием больницы в Зеленой Роще, где уже давно не лечат людей. Строительная техника приехала к нему в среду. И начался снос…

Пока экскаваторы работают, мы решили вспомнить, откуда вообще практически в самом центре города взялось такое большое здание больницы. И как так получилось, что его оставили стоять само по себе.

В заброшенной больнице не раз были пожары, подточившие многие перекрытия

В заброшенной больнице не раз были пожары, подточившие многие перекрытия

Фото: Алексей БУЛАТОВ

НАУЧИЛИ ВСЮ СТРАНУ ЛЕЧИТЬ РАНЫ ОТ ПУЛЬ

Если присмотреться к тому, как выглядит здание, можно заметить, что для больницы оно какое-то слишком нарядное. Угловые балконы, огромные панорамные окна, арки на крыше, колонны. Все это великолепие – следствие эпохи. Так любили строить в 30-х годах (конкретно эту больницу начали возводить в 1932-м, - Прим. Ред.). Что-то похожее можно найти на Уралмаше и в городке Чекистов. По задумке жители последнего, как раз и должны были ездить лечиться в больницу Зеленой Рощи.

- Изначально, еще до окончания строительства здания, это была больница спецназначения для сотрудников НКВД, - рассказывает Евгений Бурденков, заведующий научно-информационным центром Музея истории Екатеринбурга. – Это было один из лучших архитектурных комплексов, построенных в стилистике постконструктивизма и сталинского ампира. Достаточно грандиозный проект.

Ходить здесь уже небезопасно

Ходить здесь уже небезопасно

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Когда же больницу закончили в 1939-м, свои двери она открыла для всех жителей Свердловска и области. Но к этому моменту началась советско-финская война – почти все 650 коек были заняты ранеными солдатами. Больница превратилась в один из крупнейших эвакогоспиталей страны. Что интересно, научившись лечить огнестрельные раны, наши врачи выпустили целую книгу-пособие «Сборник научных работ эвакогоспитальной и госпитальной хирургической клиники». И затем, когда началась уже Великая Отечественная война, по этому пособию, написанному в стенах больницы в Зеленой Роще, лечили солдат эвакогоспитали всей страны.

ВРАЧИ ОСТАВИЛИ ВЕЩИ В КАБИНЕТАХ

Десятилетие за десятилетием больница разрасталась. Само здание оставалось в своих границах. А вот внутри появлялись кардиологический, токсикологический и сосудистый центр. Ожоговый центр, центр микрохирургии сосудов…

Летом 1989 году под Уфой два поезда сообщением «Новосибирск – Адлер» и «Адлер - Новосибирск» внезапно вспыхнули, как факел. Оказалось, из-за утечки газа на путях образовалось огромное легковоспламеняющееся облако, которое взорвалось уничтожив два состава. Погибло больше 500 человек. Больше 600 получили страшные ожоги. В те дни именно в ожоговый центр больницы в Зеленой Роще привозили раненых детей и взрослых.

Здание пустует уже 22 года

Здание пустует уже 22 года

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Несмотря на былые заслуги, в XXI веке здание ожидало забвение. Из-за того, что оно было старое, и ему требовался ремонт, комиссией Минздрава было решено расформировать больницу. Все отделения переехали работать в здания других больниц. А само здание в 2000 году закрыли на ремонт. Ремонт, правда, так и не начался. Со временем многие поняли, что огромное историческое здание посреди парка фактически брошено.

- В начале 2000-х я жил в общежитии исторического факультета напротив этой больницы, - вспоминает Евгений Бурденков. – Долгое время мы ходили мимо него, смотрели, а потом поняли, что оно не охраняется. Мы с ребятами-студентами решили попасть туда, потому что здание красивое. В тот момент у него еще были целы стеклопакеты. Все здание было в абсолютно хорошем состоянии. Двери целы. Стены не исписаны. Охраны нет, но там жили какие-то собаки.

Раньше здесь лечили людей

Раньше здесь лечили людей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Тогда многие обнаружили, что отделения, переехавшие из старого здания, фактически оставили там огромные архивы. Возможно, медики надеялись, что однажды они смогут туда вернуться.

- Внутри осталось много фотографий. Огромное количество медицинской литературы. Дела пациентов… Когда мы там гуляли в начале 2000-х, там даже какие-то органы по-прежнему стояли в склянках заспиртованные, - говорит Евгений Бурденков. – Создавалось впечатление, что врачи еще придут туда. Правда, потом там стали тусоваться только асоциальные личности. Произошло и несколько пожаров, которые уничтожили внутренние конструкции здания.

Единственный сохранившийся фрагмент плитки 1940-х годов Фото: Музей истории Екатеринбурга

Единственный сохранившийся фрагмент плитки 1940-х годов Фото: Музей истории Екатеринбурга

КСТАТИ!

В заброшенной больнице нашли старинный барельеф

Сотрудники Музея истории Екатеринбурга в четверг 24 ноября посетили здание заброшенной больницы в Зеленой Роще. Пока здание еще стоит, они хотели попробовать найти барельефы 1940-х годов, которые были там со времен госпиталя НКВД.

- К сожалению, точное место расположения этих барельефов известно не было, - прокомментировал исполняющий обязанности директора музея Игорь Пушкарев. - Нам удалось определить, что оно находилось в промежутке между 4-этажной и 6-этажной секцией больницы, в небольшом пристрое. Сейчас это место уже полностью руинировано, но нам удалось найти единственный сохранившийся фрагмент плитки 20х20 см. Он будет передан в фонды Музея истории Екатеринбурга.

Зданию в этом году исполнилось 90 лет

Зданию в этом году исполнилось 90 лет

Фото: Алексей БУЛАТОВ

ЛЕГЕНДЫ БРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ

С годами все больше и больше людей наведывались в заброшенную больницу – романтиков манила атмосфера заброшенного места с богатой историей. Благодаря этому растрескавшиеся стены обросли рисунками граффити, а народный уральский фольклор получил в свою обойму несколько жутковатых баек, которые до сих пор передают из уст в уста. Такие лучше рассказывать в походе ночью у костра и в деталях. Но мы лишь упомянем несколько самых популярных.

Изначально, еще до окончания строительства здания, это была больница спецназначения для сотрудников НКВД

Изначально, еще до окончания строительства здания, это была больница спецназначения для сотрудников НКВД

Фото: Алексей БУЛАТОВ

1. Призрак у шахты лифта

Первая легенда, скорее что-то вроде предупреждения для всех, кто захочет погулять по ней. Она рассказывает о девушке, которая однажды гуляла по больницу и по неосмотрительности провалилась в шахту лифта. С тех пор, якобы иногда в здании в ночное время, когда силы зла властвуют безраздельно, можно увидеть ее полупрозрачный силуэт, манящий к лифту, которого нет. Зазевался – упал в пустую шахту. И это не шутки. В заброшенной больнице лифта уже давно нет, шахта открыта и тому, поэтому тому, кто бродил по зданию, следовало быть внимательными, чтобы не свалиться в нее.

Коридоры с облезлыми стенами и рухнувшими перекрытиями - так сейчас выглядит больница

Коридоры с облезлыми стенами и рухнувшими перекрытиями - так сейчас выглядит больница

Фото: Алексей БУЛАТОВ

2. Подвал с клеткой и электрическим стулом

До сих пор ходят слухи о странной комнате в подвале больнице. Сидя в очереди на прием, можно было услышать иногда, как о ней шепчутся медсестры. Ну, комната и комната. Что здесь такого? Да только в ней зачем-то стояла клетка в человеческий рост, что запирается на замок. А прутья на ней толстые. А замок на дверце висячий. И линия красная на полу, аккурат на расстоянии вытянутой руки от клетки. И надпись на ней белая «Не пересекать!». Кого в ней держали? И почему? Легенда гласит, что там однажды держали людей, лишившихся рассудка из-за страшной техногенной аварии на одном из крупных советских предприятий. Есть и похожая легенда. Она гласит, что не клетка стоит в подвале, а электрический стул. Якобы остался со времен, когда больница лечила сотрудников НКВД. Разумеется, те, кто работал в здании больницы, да и те, кто просто хотя бы раз бывал в подвале, скажут, что все это глупые байки. Ни клетки там, ни стульев электрических нет. Только горы скопившегося мусора.

Стены почернели от многочисленных пожаров

Стены почернели от многочисленных пожаров

Фото: Алексей БУЛАТОВ

3. Призрак врача

Конечно, не обошлось и без историй о привидениях. Тому, кто идет в заброшенную больницу следует соблюсти ритуал – посмотреть в окна отделения гемодиализа. Нет никого? Хорошо. Промелькнул кто-то? Беги, уноси ноги, спасайся!.. Ну… уж точнее не заходи внутрь больницы. Однажды некая девушка якобы проигнорировала это расхожее у сталкеров предупреждение и вошла в больницу, несмотря на то, что в окне отделения гемодиализа явно кто-то стоял. Ее нашли через несколько дней в лабиринте из коридоров подвала, напуганную, истощенную и постоянно повторявшую про какого-то человека в белом.

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