«Захожу в комнату, а там органы в пробирках стоят»: легенды заброшенной больницы в Зеленой Роще, которой скоро не станет

Заброшенное здание уже начали сносить Фото: Алексей БУЛАТОВ

Легендарных заброшек в Екатеринбурге все меньше. В 2018-м году была снесена недостроенная телебашня у Цирка. А теперь черед за тем самым огромным зданием больницы в Зеленой Роще, где уже давно не лечат людей. Строительная техника приехала к нему в среду. И начался снос…

Пока экскаваторы работают, мы решили вспомнить, откуда вообще практически в самом центре города взялось такое большое здание больницы. И как так получилось, что его оставили стоять само по себе.

В заброшенной больнице не раз были пожары, подточившие многие перекрытия Фото: Алексей БУЛАТОВ

НАУЧИЛИ ВСЮ СТРАНУ ЛЕЧИТЬ РАНЫ ОТ ПУЛЬ

Если присмотреться к тому, как выглядит здание, можно заметить, что для больницы оно какое-то слишком нарядное. Угловые балконы, огромные панорамные окна, арки на крыше, колонны. Все это великолепие – следствие эпохи. Так любили строить в 30-х годах (конкретно эту больницу начали возводить в 1932-м, - Прим. Ред.). Что-то похожее можно найти на Уралмаше и в городке Чекистов. По задумке жители последнего, как раз и должны были ездить лечиться в больницу Зеленой Рощи.

- Изначально, еще до окончания строительства здания, это была больница спецназначения для сотрудников НКВД, - рассказывает Евгений Бурденков, заведующий научно-информационным центром Музея истории Екатеринбурга. – Это было один из лучших архитектурных комплексов, построенных в стилистике постконструктивизма и сталинского ампира. Достаточно грандиозный проект.

Ходить здесь уже небезопасно Фото: Алексей БУЛАТОВ

Когда же больницу закончили в 1939-м, свои двери она открыла для всех жителей Свердловска и области. Но к этому моменту началась советско-финская война – почти все 650 коек были заняты ранеными солдатами. Больница превратилась в один из крупнейших эвакогоспиталей страны. Что интересно, научившись лечить огнестрельные раны, наши врачи выпустили целую книгу-пособие «Сборник научных работ эвакогоспитальной и госпитальной хирургической клиники». И затем, когда началась уже Великая Отечественная война, по этому пособию, написанному в стенах больницы в Зеленой Роще, лечили солдат эвакогоспитали всей страны.

ВРАЧИ ОСТАВИЛИ ВЕЩИ В КАБИНЕТАХ

Десятилетие за десятилетием больница разрасталась. Само здание оставалось в своих границах. А вот внутри появлялись кардиологический, токсикологический и сосудистый центр. Ожоговый центр, центр микрохирургии сосудов…

Летом 1989 году под Уфой два поезда сообщением «Новосибирск – Адлер» и «Адлер - Новосибирск» внезапно вспыхнули, как факел. Оказалось, из-за утечки газа на путях образовалось огромное легковоспламеняющееся облако, которое взорвалось уничтожив два состава. Погибло больше 500 человек. Больше 600 получили страшные ожоги. В те дни именно в ожоговый центр больницы в Зеленой Роще привозили раненых детей и взрослых.

Здание пустует уже 22 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Несмотря на былые заслуги, в XXI веке здание ожидало забвение. Из-за того, что оно было старое, и ему требовался ремонт, комиссией Минздрава было решено расформировать больницу. Все отделения переехали работать в здания других больниц. А само здание в 2000 году закрыли на ремонт. Ремонт, правда, так и не начался. Со временем многие поняли, что огромное историческое здание посреди парка фактически брошено.

- В начале 2000-х я жил в общежитии исторического факультета напротив этой больницы, - вспоминает Евгений Бурденков. – Долгое время мы ходили мимо него, смотрели, а потом поняли, что оно не охраняется. Мы с ребятами-студентами решили попасть туда, потому что здание красивое. В тот момент у него еще были целы стеклопакеты. Все здание было в абсолютно хорошем состоянии. Двери целы. Стены не исписаны. Охраны нет, но там жили какие-то собаки.

Раньше здесь лечили людей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Тогда многие обнаружили, что отделения, переехавшие из старого здания, фактически оставили там огромные архивы. Возможно, медики надеялись, что однажды они смогут туда вернуться.

- Внутри осталось много фотографий. Огромное количество медицинской литературы. Дела пациентов… Когда мы там гуляли в начале 2000-х, там даже какие-то органы по-прежнему стояли в склянках заспиртованные, - говорит Евгений Бурденков. – Создавалось впечатление, что врачи еще придут туда. Правда, потом там стали тусоваться только асоциальные личности. Произошло и несколько пожаров, которые уничтожили внутренние конструкции здания.

Единственный сохранившийся фрагмент плитки 1940-х годов Фото: Музей истории Екатеринбурга

КСТАТИ!

В заброшенной больнице нашли старинный барельеф

Сотрудники Музея истории Екатеринбурга в четверг 24 ноября посетили здание заброшенной больницы в Зеленой Роще. Пока здание еще стоит, они хотели попробовать найти барельефы 1940-х годов, которые были там со времен госпиталя НКВД.

- К сожалению, точное место расположения этих барельефов известно не было, - прокомментировал исполняющий обязанности директора музея Игорь Пушкарев. - Нам удалось определить, что оно находилось в промежутке между 4-этажной и 6-этажной секцией больницы, в небольшом пристрое. Сейчас это место уже полностью руинировано, но нам удалось найти единственный сохранившийся фрагмент плитки 20х20 см. Он будет передан в фонды Музея истории Екатеринбурга.

Зданию в этом году исполнилось 90 лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

ЛЕГЕНДЫ БРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ

С годами все больше и больше людей наведывались в заброшенную больницу – романтиков манила атмосфера заброшенного места с богатой историей. Благодаря этому растрескавшиеся стены обросли рисунками граффити, а народный уральский фольклор получил в свою обойму несколько жутковатых баек, которые до сих пор передают из уст в уста. Такие лучше рассказывать в походе ночью у костра и в деталях. Но мы лишь упомянем несколько самых популярных.

Изначально, еще до окончания строительства здания, это была больница спецназначения для сотрудников НКВД Фото: Алексей БУЛАТОВ

1. Призрак у шахты лифта

Первая легенда, скорее что-то вроде предупреждения для всех, кто захочет погулять по ней. Она рассказывает о девушке, которая однажды гуляла по больницу и по неосмотрительности провалилась в шахту лифта. С тех пор, якобы иногда в здании в ночное время, когда силы зла властвуют безраздельно, можно увидеть ее полупрозрачный силуэт, манящий к лифту, которого нет. Зазевался – упал в пустую шахту. И это не шутки. В заброшенной больнице лифта уже давно нет, шахта открыта и тому, поэтому тому, кто бродил по зданию, следовало быть внимательными, чтобы не свалиться в нее.

Коридоры с облезлыми стенами и рухнувшими перекрытиями - так сейчас выглядит больница Фото: Алексей БУЛАТОВ

2. Подвал с клеткой и электрическим стулом

До сих пор ходят слухи о странной комнате в подвале больнице. Сидя в очереди на прием, можно было услышать иногда, как о ней шепчутся медсестры. Ну, комната и комната. Что здесь такого? Да только в ней зачем-то стояла клетка в человеческий рост, что запирается на замок. А прутья на ней толстые. А замок на дверце висячий. И линия красная на полу, аккурат на расстоянии вытянутой руки от клетки. И надпись на ней белая «Не пересекать!». Кого в ней держали? И почему? Легенда гласит, что там однажды держали людей, лишившихся рассудка из-за страшной техногенной аварии на одном из крупных советских предприятий. Есть и похожая легенда. Она гласит, что не клетка стоит в подвале, а электрический стул. Якобы остался со времен, когда больница лечила сотрудников НКВД. Разумеется, те, кто работал в здании больницы, да и те, кто просто хотя бы раз бывал в подвале, скажут, что все это глупые байки. Ни клетки там, ни стульев электрических нет. Только горы скопившегося мусора.

Стены почернели от многочисленных пожаров Фото: Алексей БУЛАТОВ

3. Призрак врача

Конечно, не обошлось и без историй о привидениях. Тому, кто идет в заброшенную больницу следует соблюсти ритуал – посмотреть в окна отделения гемодиализа. Нет никого? Хорошо. Промелькнул кто-то? Беги, уноси ноги, спасайся!.. Ну… уж точнее не заходи внутрь больницы. Однажды некая девушка якобы проигнорировала это расхожее у сталкеров предупреждение и вошла в больницу, несмотря на то, что в окне отделения гемодиализа явно кто-то стоял. Ее нашли через несколько дней в лабиринте из коридоров подвала, напуганную, истощенную и постоянно повторявшую про какого-то человека в белом.