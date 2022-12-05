По центральным улицам уральской столицы 7 декабря пройдет крестный ход

Верующие начнут свое шествие от Свято-Троицкого собора и пройдут до часовни во имя святой Екатерины Фото: Алексей БУЛАТОВ

По центральным улицам уральской столицы 7 декабря пройдет большой крестный ход в честь Дня святой великомученицы Екатерины. Верующие начнут свое шествие от Свято-Троицкого собора и пройдут до часовни во имя Святой Екатерины.

- Среди святынь, которые будут пронесены крестным ходом, - икона святой Екатерины, побывавшая космосе. В числе крестоходцев – Герой России, летчик-космонавт Олег Артемьев, - рассказывают в пресс-службе екатеринбургской епархии.

Также в этот день пройдет Божественная литургия в Свято-Троицком кафедральном соборе Екатеринбурга, которую возглавит митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.

Напомним, в ноябре в Екатеринбурге прошел крестный ход в честь праздника Казанской Божьей Матери. Он собрал 3 500 верующих. Также в шествии приняли участие воспитанники воскресных школ, патриотических объединений.