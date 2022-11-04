Крестный ход в Екатеринбурге объединил больше 3 тысяч участников

Верующие прошли по центральным улицам города. Фото: пресс-служба Епархии Екатеринбурга

В Екатеринбурге прошел крестный ход в честь праздника Казанской Божьей Матери. Шествие состоялось в День народного единства, 4 ноября. В прошлом году и позапрошлом мероприятие отменили из-за коронавирусных ограничений.

Крестный ход собрал 3500 верующих. По улицам Екатеринбурга они вместе прошли от Свято-Троицкого кафедрального собора до Храма-Памятника на Крови, где глава Екатеринбургской митрополии Евгений совершил праздничный молебен. Также в шествии приняли участие воспитанники воскресных школ, патриотических объединений.

- Два важных праздника связаны между собой. Именно перед Казанской иконой Божией Матери русские люди неоднократно молились о защите от нападения врагов, а икона освещала России путь к победе, - отмечают в пресс-службе Епархии Екатеринбурга.

Кроме того, на медиафасадах и экранах в течение всего дня, 4 ноября, будут показывать образ Казанской Божьей Матери.