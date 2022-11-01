По традиции крестный ход возглавит митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге впервые после пандемии состоится крестный ход в день Казанской иконы Божией Матери. Шествие запланировано на 4 ноября в День народного единства. В прошлые два года его отменяли из-за коронавирусных ограничений.

- После литургии ориентировочно в 11:30 Крестный Ход направится от Свято-Троицкого кафедрального собора к Храму-на-Крови по маршруту: Розы Люксембург – Куйбышева – Гоголя – Пушкина – Ленина – Толмачева – Царская по проезжей части улиц, - сообщают в пресс-службе Епархии по Свердловской области.

По традиции крестный ход возглавит митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. Также в молитвенном шествии с духовенством и паствой Екатеринбургской митрополии пройдут воспитанники воскресных школ и патриотических детско-юношеских объединений.